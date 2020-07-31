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24:13
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/31)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/31) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر المنصات، كما رصدت تواصل أزمة انقطاع الكهرباء في العراق ولبنان.
31/7/2020
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