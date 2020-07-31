25:00

عن السينما- أفلام نهاية العالم

ناقشت حلقة (2020/7/31) من برنامج "عن السينما" أفلام نهاية العالم، وكيف تصور هذه الأفلام وضع نهاية العالم، ويعتبر هذا التساؤل قديما قدم الإنسان، وارتبط في العالم المعاصر بالأدب والسينما.