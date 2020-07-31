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25:00
عن السينما- أفلام نهاية العالم
ناقشت حلقة (2020/7/31) من برنامج "عن السينما" أفلام نهاية العالم، وكيف تصور هذه الأفلام وضع نهاية العالم، ويعتبر هذا التساؤل قديما قدم الإنسان، وارتبط في العالم المعاصر بالأدب والسينما.
31/7/2020
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