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25:41

المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. تاريخه ومراحل تطوره في ليبيا

استضافت حلقة (2020/7/30) ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في ليبيا، وهم خيري الشريف، وصهيب تنتوش، وتميم الديب، للحديث عن تاريخ فن الكاريكاتير ومراحل تطوره في ليبيا عبر العقود المتتالية.
30/7/2020
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