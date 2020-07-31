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المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. تاريخه ومراحل تطوره في ليبيا

استضافت حلقة (2020/7/30) ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في ليبيا، وهم خيري الشريف، وصهيب تنتوش، وتميم الديب، للحديث عن تاريخ فن الكاريكاتير ومراحل تطوره في ليبيا عبر العقود المتتالية.