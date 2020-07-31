22:32

الحصاد-البرلمان التونسي.. تجديد الثقة بالغنوشي

بحث محمود مراد في الملف الثاني من “الحصاد” الدلالات والرسائل من وراء إسقاط البرلمان التونسي لائحة سحب الثقة من رئيسه ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في اتجاه الداخل والخارج.