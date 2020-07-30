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24:08
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/29)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الجامعة الفرنسية بالقاهرة، كما رصدت توسيع وزارة العدل الأميركية اتهاماتها في قضية تجسس السعودية على تويتر.
29/7/2020
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