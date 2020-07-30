البث الحي
24:08

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان الجامعة الفرنسية بالقاهرة، كما رصدت توسيع وزارة العدل الأميركية اتهاماتها في قضية تجسس السعودية على تويتر.
29/7/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

بلا حدود- مع رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة اليمنية عامر كلشات

(الجزيرة)
48:17

الاتجاه المعاكس- من المسؤول عن الأزمة التونسية؟ التناحر الداخلي أم التآمر الخارجي؟

(الجزيرة)
48:28

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/28

(الجزيرة)
23:35

للقصة بقية-أزمة العمالة اليومية

(الجزيرة)
50:01