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كمامات صناعة يدوية تحمي النازحين السوريين

بإمكانيات بسيطة جدا يلجأ السوريون في مخيمات النزوح لحماية أنفسهم وأطفالهم من فيروس كورونا، حيث تقوم بعض النسوة بحياكة الكمامات مما يتوفر لديهن من الأقمشة.