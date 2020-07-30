البث الحي
01:21

كمامات صناعة يدوية تحمي النازحين السوريين

بإمكانيات بسيطة جدا يلجأ السوريون في مخيمات النزوح لحماية أنفسهم وأطفالهم من فيروس كورونا، حيث تقوم بعض النسوة بحياكة الكمامات مما يتوفر لديهن من الأقمشة.
30/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ركود أسواق الأضاحي مع قرب حلول عيد الأضحى في غزة

(الجزيرة)
02:33

مناشدات فلسطينية للملك السعودي لإطلاق سراح 60 فلسطينيا

(الجزيرة)
02:46

سوء التغذية يفتك بالأطفال السوريين في مخيمات النزوح

(الجزيرة)
02:13

بعد عودة تفشي كورونا.. لبنان يمدد حالة التعبئة العامة

(الجزيرة)
02:28