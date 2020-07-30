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الوقوف في عرفة.. أهم مناسك الحج

يعتبر الوقوف في جبل عرفة -الذي يصادف التاسع من ذي الحجة- أهم مناسك الحج، ويصلي الحجيج في عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويغادرونه بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، ويبيتون ليلة العيد هناك.