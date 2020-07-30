البث الحي
24:58

المرأة الليبية في الحرب

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء (2020/7/29) الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الليبية خلال الحرب، وأبرزت معاناتها والظروف القاسية التي واجهتها بعدها
30/7/2020
المزيد من أخرى
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

المرصد يزور أغرب فندق في العالم ويلقي الضوء على حكاية ضابط المخابرات السعودي سعد الجبري

(الجزيرة)
24:53

عن السينما- الصورة النمطية للعرب في هوليود

(الجزيرة)
22:29

حياة ذكية- مرآة تتحدث إليها وسرير يفسح لك الطريق.. كيف ستصبح حياتنا الذكية؟

(الجزيرة)
04:20

المرصد.. تفاقم ظاهرة التنمر على الإعلاميات من الذباب الإلكتروني

(الجزيرة)
24:51