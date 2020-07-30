24:58

المرأة الليبية في الحرب

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء (2020/7/29) الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الليبية خلال الحرب، وأبرزت معاناتها والظروف القاسية التي واجهتها بعدها