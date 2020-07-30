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24:58
المرأة الليبية في الحرب
سلطت حلقة برنامج بكسر التاء (2020/7/29) الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الليبية خلال الحرب، وأبرزت معاناتها والظروف القاسية التي واجهتها بعدها
30/7/2020
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المرأة االليبية في الحرب
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