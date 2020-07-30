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22:46
الحصاد- رسائل إيران العسكرية.. مناورات وصور فضائية
قرأت رولا إبراهيم في الملف الثاني من "الحصاد" رسائل طهران من وراء مناورات لها في مياه الخليج ومضيق هرمز تتضمن تدريبات على مهاجمة مركز قيادة على متن حاملة طائرات.
29/7/2020
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