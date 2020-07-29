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شاهد.. سوري فقد ساقيه بالقصف على حلب ولم يفقد العزيمة للعمل

شاهد.. سوري فقد ساقيه بالقصف على حلب ولم يفقد العزيمة للعمل
29/7/2020
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