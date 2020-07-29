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المجلس البلدي لشيكاغو الأميركية يرفض تدخل القوات الفدرالية

رفضت رئيسة المجلس البلدي لمدينة شيكاغو الأميركية أي تدخل للقوات الفدرالية للتعامل مع العنف في المدينة واحتجاجات حركة "حياة السود مهمة".