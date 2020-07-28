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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/28

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/28) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وفاة الطبيب المصري محمد المشالي، المعروف "بطبيب الغلابة"، كما رصدت التفاعل مع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
28/7/2020
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