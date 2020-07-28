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مظاهرات أبين.. دعم للشرعية وتنديد بالمجلس الانتقالي

تظاهر الآلاف من اليمنيين في محافظة أبين دعما للحكومة الشرعية ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وكان “لا للإقصاء.. نعم للشراكة” هو الشعار الأبرز في المظاهرات.