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50:01
للقصة بقية-أزمة العمالة اليومية
سلطت حلقة (2020/7/27) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على التبعات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وكيف تأثر من يعملون بالأجر اليومي إذ فقد العديد منهم أعمالهم ومصدر رزقهم.
27/7/2020
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فقدوا مصدر دخلهم ولم يجدوا البديل.. تعرف على معاناة العمالة اليومية في زمن كورونا
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