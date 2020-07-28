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للقصة بقية-أزمة العمالة اليومية

سلطت حلقة (2020/7/27) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على التبعات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وكيف تأثر من يعملون بالأجر اليومي إذ فقد العديد منهم أعمالهم ومصدر رزقهم.