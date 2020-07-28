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العراق..ليل الاحد الدامي

لطت غادة عويس -في الملف الثاني من “الحصاد“- الضوء على احتجاجات ليل الأحد الدامي في بغداد ومدن عراقية، في ظل اتهام رئيس الحكومة لأطراف بالصيد في الماء العكر، وتأكيد القوى الأمنية وجود أطراف تحاول جرها