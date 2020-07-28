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الحصاد-اليمن.. ما رسائل مظاهرات أبين؟

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء في الملف الأول من “الحصاد“، على رسائل مظاهرات في أبين بجنوب اليمن، تندد بتعامل التحالف السعودي الإماراتي مع القضية الجنوبية.
27/7/2020
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