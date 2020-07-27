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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/27)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/27) تفاعل رواد منصات التواصل مع مقتل مواطن عراقي في ساحة التحرير ببغداد، كما رصدت التفاعل المصري مع قضية الطفل صابر والمطالبة بإعادته للدراسة.
27/7/2020
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