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مظاهرات في أبين لدعم الشرعية اليمنية ورفض الإقصاء السياسي

تظاهر آلاف من سكان محافظة أبين جنوب اليمن دعما للسلطة الشرعية ورفضا لما سمّوها عمليات الإقصاء. وردد المتظاهرون شعارات ترفض توجهات التحالف السعودي الإماراتي.
27/7/2020
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