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مستوطنون يحرقون مرافق مسجد في مدينة البيرة الفلسطينية

أقدم مستوطنون على إحراق المرافق العامة لمسجد البر والإحسان في مدينة البيرة في الضفة الغربية، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه. 
27/7/2020
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