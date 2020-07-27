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مستوطنون يحرقون مرافق مسجد في مدينة البيرة الفلسطينية

أقدم مستوطنون على إحراق المرافق العامة لمسجد البر والإحسان في مدينة البيرة في الضفة الغربية، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه.