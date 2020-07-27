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ما وراء الخبر- التصعيد بلبنان.. دلالة تناقض روايتي إسرائيل وحزب الله

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/7/27) دلالة تناقض روايتي إسرائيل وحزب الله للتطورات الغامضة في جنوب لبنان، وتساءلت عن الرسائل التي حملتها تلك التطورات.