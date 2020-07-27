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سكان العشوائيات بالبرازيل.. معاناة بعضها فوق بعض بسبب كورونا

مع تخطي البرازيل عتبة 2.4 مليون إصابة، و87 ألف وفاة بفيروس كورونا؛ يعاني سكان العشوائيات والمناطق الداخلية والفقيرة من انتشار أسرع للفيروس في ظل ضعف الخدمات.
27/7/2020
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