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حزب الله ينفي الرواية الإسرائيلية ويؤكد أن انتقامه قادم

أكد حزب الله أنه لم ينفذ أية عملية عسكرية ضد إسرائيل اليوم، مشددا على أنه مصمم على الانتقام من إسرائيل لقتلها أحد عناصره الأسبوع الماضي.
27/7/2020
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