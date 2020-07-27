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حزب الله ينفي التحرش بإسرائيل ويتوعدها بالرد

نفى حزب الله اليوم الرواية التي قدمتها إسرائيل لتبرير هجومها الجوي على مواقع عدة بالأراضي اللبنانية، وأكد أن إسرائيل افتعلت الهجوم اليوم لأنها مرعوبة، وتوعدها برد حاسم على قتلها أحد عناصره بدمشق.