23:20

الحصاد.. الحوثي يهدد الرياض

ناقش محمود مراد في الملف الثاني من “الحصاد” تهديد الحوثيين للرياض بمواصلة الحرب، واتهامهم دولتي التحالف بعدم الرغبة الحقيقية في السلام ومواصلة حصار المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي

اقرأ المزيد