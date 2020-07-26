23:51

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/26)

تابعت "نشرتكم" (2020/7/26) وسم "مع المعلم" الذي تربع على صدارة قائمة الترند الأردني للتضامن مع المعلمين ونقابتهم في وجه قرار الإغلاق واعتقال عدد من قيادات النقابة يوم أمس.