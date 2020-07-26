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النشرة الاقتصادية 26/7/2020

انكماش الاقتصاد الجزائري بنحو 4% في الربع الأول من العام الجاري نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط والغاز.
26/7/2020
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