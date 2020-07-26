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السياسيون الفرنسيون من أصول أجنبية يشعرون بالتهميش والتمييز

قالت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا إن هناك عددا كبيرا من العوائق التي تقف في وجه السياسيين الفرنسيين من أصول أجنبية بسبب عدم الاندماج في المجتمع.