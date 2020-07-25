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مع الشيف وردة.. وصفة لتحضير برغر صغير بنكهة عربية

قدمت الشيف لبنى وردة وصفة لتحضير ميني برغر ولكن بنكهة عربية، واستخدمت في ذلك خلطة الطحينة بدل المايونيز وكفتة اللحم بدل لحمة البرغر.
25/7/2020
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