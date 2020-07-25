البث الحي
02:52

بحثا الملف الليبي.. من جديد أردوغان يستقبل السراج

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج محادثات في إسطنبول، تناولت آخر التطورات في ليبيا.
25/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

تساؤل على المواقع عن مصير القطة "غلي" بعد عودة آيا صوفيا إلى مسجد والجهات الرسمية ترد

(الجزيرة)
01:41

190 ألف باكستاني ألغوا حجوزاتهم بعد قرار قصر الحج على عدد محدود بسبب كورونا

(الجزيرة)
02:16

تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من كل هياكل "الحرية والتغيير" وسحب اعترافه بها

(الجزيرة)
02:45

الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

(الجزيرة)
02:34