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النازحون من محافظة نينوى يعودون تدريجيا إلى ديارهم

بدأ بعض النازحين من غرب محافظة نينوى العودة إلى ديارهم تدريجيا ومغادرة المخيمات الواقعة في محافظة دهوك، وتستضيف دهوك 22 مخيما يسكن فيها أكثر من 600 ألف نازح.