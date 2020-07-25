33:28

الحصاد- مصر وسد النهضة.. أي خيارات داخلية؟

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" الخيارات الداخلية المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة سد النهضة، بعد تغليظ السلطات العقوبات على الإسراف في استخدام المياه.