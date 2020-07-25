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الحصاد- الصين وأميركا.. أهي حرب القنصليات؟

تساءلت فدا باسيل في الملف الثاني من "الحصاد" عن بدء حرب القنصليات بين واشنطن وبكين؛ بعد إعلان الصين إغلاق قنصلية الولايات المتحدة الأميركية في مدينة تشنغدو (جنوبي البلاد).
24/7/2020
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