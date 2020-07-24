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وفيات الأطفال بسبب كورونا في إندونيسيا هي الأعلى في آسيا

قالت جمعية أطباء الأطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إن أعداد وفيات الأطفال جراء فيروس كورونا في إندونيسيا هي الأعلى على المستوى الآسيوي.