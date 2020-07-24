23:24

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/24)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول بعد إعادة افتتاحه، كما رصدت التفاعل مع اعتراض أميركا طائرة ركاب إيرانية.