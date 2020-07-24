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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/24)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول بعد إعادة افتتاحه، كما رصدت التفاعل مع اعتراض أميركا طائرة ركاب إيرانية.
24/7/2020
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