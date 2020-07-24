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22:29
عن السينما- الصورة النمطية للعرب في هوليود
سلطت حلقة (2020/7/24) من برنامج "عن السينما" الضوء على الصورة النمطية للعرب في هوليود. وتتعمد السينما الغربية وصف العربي شخصا بربريا متوحشا، بل أيضا خائنا ومتأخرا ثقافيا وحضاريا.
24/7/2020
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