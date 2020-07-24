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رعب في السماء.. مقاتلات أميركية تعترض طائرة ركاب إيرانية

هذا ما شعر به ركاب الطائرة “إيرباص إيه 310” التابعة لشركة “ماهان” الإيرانية، في رحلتها من طهران إلى بيروت، عندما اعترضتها مقاتلات أميركية.