25:28

الحصاد- مصر في ذكرى ثورة 1952

ناقش عبد القادر عياض طبيعة التحديات التي تواجهها مصر في أمنها القومي في ضوء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو/تموز 1952 بأنها تحديات لم تمر بها البلاد عبر تاريخها الحديث.