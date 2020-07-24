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الحصاد- مصر في ذكرى ثورة 1952

ناقش عبد القادر عياض طبيعة التحديات التي تواجهها مصر في أمنها القومي في ضوء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو/تموز 1952 بأنها تحديات لم تمر بها البلاد عبر تاريخها الحديث.
23/7/2020
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