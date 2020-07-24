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الحصاد- دلالات رفع حالة التأهب الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان

بحثت ليلى الشيخلي في الملف الثاني من "الحصاد" دلالات رفع حالة التأهب الإسرائيلي في الشمال على طول الحدود مع لبنان، حيث ترسل تل أبيب كتيبة مشاة تابعة للواء النخبة (غولاني).
23/7/2020
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