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02:34
التوتر بين إسرائيل ولبنان إلى أين؟
تتخذ تحركات القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية للبلاد أبعادا مهمة، يرى فيها متابعون نذر مواجهة قد اقتربت؛ نذر يعززها رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب مع لبنان.
23/7/2020
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