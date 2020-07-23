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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/23)

"نشرتكم" (2020/7/23) تابعت ردود فعل الناشطين الذين عبروا عن رفضهم لتغريدة الصحفي السعودي من خلال وسم "عبد الله وافيه يسيء للصحابة"، وطالبوا السلطات السعودية بضرورة محاسبته.
23/7/2020
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