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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/23)

"نشرتكم" (2020/7/23) تابعت ردود فعل الناشطين الذين عبروا عن رفضهم لتغريدة الصحفي السعودي من خلال وسم "عبد الله وافيه يسيء للصحابة"، وطالبوا السلطات السعودية بضرورة محاسبته.