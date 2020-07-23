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طارق عبيد.. الفنان التشكيلي والخطاط

وجد الخطاط والفنان التشكيلي التونسي طارق عبيد في تخطيط حروف اللغة العربية ضالته، فأبدع برسم لوحات فنية وتشكيلية بها، وقد وصل إلى قناعة بأن حروف اللغة عالم قائم بذاته.
23/7/2020
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