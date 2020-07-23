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50:18

سيناريوهات- ليبيا.. ما السيناريو الذي ينتظر مدينة سرت؟

ناقشت حلقة الخميس من برنامج "سيناريوهات" (2020/7/23) مستقبل مدينة سرت، الذي يتأرجح بين الحل السلمي والتصعيد العسكري الذي بات بيد أطراف إقليمية ودولية فاعلة، تتباحث بشأنه.
23/7/2020
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