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سيناريوهات- ليبيا.. ما السيناريو الذي ينتظر مدينة سرت؟

ناقشت حلقة الخميس من برنامج "سيناريوهات" (2020/7/23) مستقبل مدينة سرت، الذي يتأرجح بين الحل السلمي والتصعيد العسكري الذي بات بيد أطراف إقليمية ودولية فاعلة، تتباحث بشأنه.