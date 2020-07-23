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24:46

جرائم قتل النساء

ناقشت حلقة برنامج بكسر التاء (22-07-2020) ظاهرة قتل النساء في العالم العربي، و حللت دوافعها وأسبابها، كما سلطت الضوء على الجانب القانوني وبنود تخفيف العقوبات للمجرمين.
23/7/2020
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