24:46

جرائم قتل النساء

ناقشت حلقة برنامج بكسر التاء (22-07-2020) ظاهرة قتل النساء في العالم العربي، و حللت دوافعها وأسبابها، كما سلطت الضوء على الجانب القانوني وبنود تخفيف العقوبات للمجرمين.