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24:46
جرائم قتل النساء
ناقشت حلقة برنامج بكسر التاء (22-07-2020) ظاهرة قتل النساء في العالم العربي، و حللت دوافعها وأسبابها، كما سلطت الضوء على الجانب القانوني وبنود تخفيف العقوبات للمجرمين.
23/7/2020
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