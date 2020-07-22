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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/22)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/22) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الفرح الإثيوبي بتعبئة سد النهضة، والحملة المصرية المطالبة بالانسحاب من اتفاق المبادئ.