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طبخ بلا لحوم.. الشيف أنطوان الحاج يقدم وصفات جديدة

في الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار اللحوم بنحو ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تغير نمط حياة المواطنين، ولذلك عمد الشيف أنطوان الحاج إلى تقديم وصفات لا تعتمد على اللحم، بل تكتفي فقط بالدجاج أو الخضار.