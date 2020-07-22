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ضحية فنية لكورونا.. متى تعود الحياة إلى المسارح من جديد؟

تستهدف تجربة "مسرح ستارة" في مصر نشر الوعي بين أطفال المدارس عن طريق تجربة فنية تزاوج بين اللغتين العربية والإنجليزية، وكذا بين التثقيف والترفيه، لكن جائحة كورونا أسدلت الستار على هذه التجربة.