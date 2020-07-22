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سندان.. أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في عمان

تمثل مدينة سندان الصناعية (شرقي سلطنة عُمان) أحد أكبر تجمعات معارض السيارات في السلطنة، ونشطت هذه المعارض كثيرا مع استحداث عدد من الخدمات الإلكترونية لبيع وشراء السيارات.
22/7/2020
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