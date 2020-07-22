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حلم الثراء يتبخر بصحراء موريتانيا.. قريبا على الجزيرة نت

وثّق تحقيق استقصائي لشبكة "أريج" موت أكثر من 240 موريتاني في الأعوام الثلاثة الماضية، خلال بحثهم عن الذهب بترخيص من وزارة البترول.