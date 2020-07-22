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بلا حدود- مع الشيخ محمد الصغير

استضافة حلقة (2020/7/22) من برنامج "بلا حدود" الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف وعضو مجلس الشورى المصري السابق حول محاولات تهميش الأزهر الشريف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.