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السيارات الكهربائية.. هل هي ضرورة أم ترفيه وترف؟

تبذل الدول جهدا كبيرة لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة بديلا عن الوقود بما في ذلك السيارات، فالسيارات الكهربائية تشق طريقها بصعوبة لتلقى القبول في الأسواق، وبدأت الحكومات بتوفير البنية التحتية اللازمة.
22/7/2020
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