search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:30
السيارات الكهربائية.. هل هي ضرورة أم ترفيه وترف؟
تبذل الدول جهدا كبيرة لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة بديلا عن الوقود بما في ذلك السيارات، فالسيارات الكهربائية تشق طريقها بصعوبة لتلقى القبول في الأسواق، وبدأت الحكومات بتوفير البنية التحتية اللازمة.
22/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
حلم الثراء يتبخر بصحراء موريتانيا.. قريبا على الجزيرة نت
إثيوبيا تهنئ شعبها بالتعبئة الأولية لسد النهضة
مرآة الصحافة الثانية (2020/7/22)
سندان.. أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في عمان
الأكثر قراءة
الصيام المتقطع.. سلاح فعال لحرق الكرش
إثيوبيا ترقص للسد.. آبي أحمد يهنئ الشعب بتعبئة الخزان ووزير خارجيته يغرد: النيل لنا
تساعدهم أطراف خارجية.. الرئيس التونسي يحذر المتآمرين على الدولة
كيف سيكون الرد التركي إذا تدخلت مصر عسكريا في ليبيا؟ مستشار أردوغان يتحدث للجزيرة نت
مقاطع حول هذه القصة
حلم الثراء يتبخر بصحراء موريتانيا.. قريبا على الجزيرة نت
play
00:33
إثيوبيا تهنئ شعبها بالتعبئة الأولية لسد النهضة
play
02:23
مرآة الصحافة الثانية (2020/7/22)
play
17:47
سندان.. أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في عمان
play
02:13